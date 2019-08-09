Обыски прошли в антикоррупционном управлении полиции Красноярского края

Оперативники ФСБ провели обыски и выемку документов в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Красноярскому краю. Эту информацию “Ъ” подтвердили источники в силовых ведомствах, добавив, что мероприятия связаны с расследованием дела экс-сотрудника антикоррупционного управления.

По данным ТВК, речь идет о бывшем замначальника отдела управления Евгении Мотине. Он ранее работал заместителем начальника отдела — начальником отделения по подрыву экономических основ организованной преступности, террористической и экстремистской деятельности, борьбе с фальшивомонетничеством в структуре управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Дело в отношении экс-полицейского находится в производстве регионального управления СКР. Там “Ъ” пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Илья Николаев