«Ведомости»: газовая турбина Siemens пока не смогла получить статус российской

Минпромторг России не одобрил заявку «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ; СП Siemens и «Силовых машин» Алексея Мордашова) на подписание СПИК. 2.0 (специнвестконтракта) на локализацию газовой турбины большой мощности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на министерство.

По словам представителя Минпромторга, заявление возвращено компании на доработку до того момента, когда правительство утвердит перечень современных технологий, по которым могут заключаться такие контракты.

СТГТ 2 июля подал в Минпромторг заявление о заключении СПИК. Согласно контракту, до середины 2023 года планируется локализовать компоненты «горячего тракта» и систему автоматического управления турбиной SGT5-2000E. Как ожидается, уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе СТГТ составит не менее 90%.

В конце июля правительство России ограничило возможность участия компаний с участием иностранного капитала в производстве газовых турбин мощностью от 35 до 499 МВт. Соответствующие поправки были внесены в закон «О промышленной политике». По словам собеседника «Ведомостей», теперь основная задача СПИКа сместилась с привлечения инвестиций на разработку и внедрение передовых технологий, перечень которых будет утверждаться правительством. После утверждения перечня СТГТ рекомендовали оценить соответствие проекта новому механизму.

Подробнее о заявке СТГТ на СПИК читайте в материале “Ъ” «Siemens сделала шаг к локализации больших турбин в России».