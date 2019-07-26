В России снизили участие иностранных компаний в производстве газовых турбин

Правительство России ограничило возможность участия компаний с участием иностранного капитала при производстве газовых турбин мощностью от 35 МВт до 499 МВт. С 2020 года доля стоимости иностранных компонентов не должна превышать 30% от цены товара, а с 2022 года — 10%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Главным требованием к турбинам в целях их отнесения к продукции, произведенной на территории России, станет наличие у юридического лица прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патенты, права на конструкторскую и техническую документацию для производства и проектирования, модернизации и развития продукции на территории РФ.

Отметим, что «Сименс технологии газовых турбин» 2 июля подало в Минпромторг заявление о заключении специнвестконтракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Согласно контракту, до середины 2023 года планируется локализовать компоненты «горячего тракта» и систему автоматического управления турбиной SGT5-2000E. Как ожидается, уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе СТГТ составит не менее 90%.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Siemens сделала шаг к локализации больших турбин в России».