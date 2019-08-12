Красная Америка

№ 28 За какой социализм борются американские левые

Фото: EPA-EFE / Vostock Photo

Хватит кормить богатых!

Безотносительно отношения к мейнстримным американским левым, позволю себе заметить, что, если работающие перестанут содержать богатых, тогда хватит не только бездомным, врачам и учителям, тогда вообще исчезнут все социальные проблемы. Что же касается построения общества на основе агрессивной промывки мозгов — ну вот, данная статья как бы намекает, что это за общество, а также где, кем, как и зачем оно строится и построено.

Homo Sapiens

Да здравствует развод!

«Это предложение относительно мирного бракоразводного процесса между двумя Америками… Левым предлагается забрать имущество в виде территорий, которые они уже и так контролируют (это прежде всего Калифорния, но не вся, а только ее города), правые получат прочую Америку, вместе с флагом, гимном, памятниками, историей и культурой — раз уж левые все это ненавидят до дрожи». Может, и России тем же образом попытаться развестись? Одни пусть забирают Рублевку, Соловьева, Кремль, мигалки. И главное — телевизор. Другие — библиотеки, университеты, лес, сады, музеи и театры. Организовать границу. Пропахать следовую полосу. Надрессировать овчарок. Не выпускать никого. И опустить железный занавес. Слишком уж разные внутри России сформировались цивилизации. Им не ужиться. Только — на развод. Кто тут будет левый, кто правый, социалист или консерватор — не важно. Поделиться по принципу: свой — чужой. И — точка. Одной России уже давно не существует. «Единая» она только в партийных буклетах. А больше — нигде.

Алексей Мельников

Ошибка товарища Волина

№28 Как Верховный суд СССР разрешил реабилитированным гражданам добиваться возвращения конфискованного жилья и к чему это привело

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ничего не изменилось

Уже после развала СССР, в 1992-м моя теща получила справку из архива Свердловского КГБ о том, что она имеет право на компенсацию конфискованного в 1933-м дома. Надо ли говорить, что ничего она не получила? Ее родители были осуждены на 10 лет спецпоселения, вернулась она с матерью, отец умер в заключении. Теща родилась в 1928 году… Ничего не изменилось.

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Хлеб в помощь

№28 «Огонек» прощается со своим героем — владельцем магазинчика, помогавшим тем, кто беднее

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

О таких людях

Выписываю «Огонек». Вчера вечером прочитал эту статью. Почему-то смерть Мамуда Шавершяна, бесплатно раздававшего хлеб старикам и инвалидам, тронула меня, словно он мой родственник. Вечная память. «Огоньку» говорю огромное спасибо за то, что вы рассказываете о таких людях. И знаете, какой показатель, что СМИ работает в нужном направлении? Когда после публикации этого СМИ на ситуацию реагируют другие журналы, газеты, ТВ-каналы. «Огонек» — спасибо!

Денис Тюркин

Привычка жениться

№27 Почему россияне — чемпионы мира по разводам?

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Гуляй, Россия

Просто мы очень любим свадьбы! А одна свадьба — это мало! Конечно, не обязательно разводиться, чтобы потом устроить новый праздник и погулять. Можно, например, повенчаться через пять лет.

Катя Шестакова

Ничего личного

Высокий процент браков в России от того, что законный брак дает массу социальных, материальных и юридических плюшек. А высокий процент разводов — от того, что женщина без мужа в России не пропадет, о ней позаботится государство, в том числе выколотит алименты из нерадивого отца ее детей. Вот и женятся наши люди, когда выгодно, и разводятся тоже, когда выгодно. Все просто.

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Это гениально

В России не много по-настоящему хороших вещей, но одна из них — оперативная и честная процедура развода. Брак не является в нашей стране ловушкой, в которую так легко угодить, к примеру, во Франции. Раздел имущества у нас отсоединен от процедуры развода — и это гениально. Даже при остром желании одной стороны отравить бывшему супругу жизнь, затягивая развод, этот номер не проходит — судьи весьма болезненно реагируют на попытки затянуть бракоразводные формальности и быстро это пресекают. Так что, если жениться, то только в России. Хотя, лучше совсем не жениться. Люди ведь в основном женятся по недомыслию и инфантилизму. Многие за компанию — друзья переженились, надо и мне. Кто-то по залету, кто-то по молодости и неопытности. По любви женятся редко, так как это требует определенного уровня взрослости и опыта, до которого большинство россиян просто не доживают.

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Без оглядки

В России больше всего в мире браков и разводов потому, что никакой ответственности за это не предусмотрено. Европейца или американца при разводе бывшая супруга оставит без штанов, и детей он будет содержать, пока они на работу не станут ходить. У нас же детей просто бросают на бывшую жену, без оглядки. И всем нормально.

Таня Пунанс

Смысла нет

Женятся охотно в основном нищие граждане и которым жить негде. Таким гораздо легче выживать вдвоем, нежели в одиночку. Обеспеченным и обеспечивающим себя людям, независимо от половой принадлежности, жениться и выходить замуж смысла особого нет. Особенно при наличии недвижимости в собственности.

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Без греха

Мой знакомый женится на каждой женщине, с которой спит. Уже шестой брак у него. Зато считает себя порядочным человеком.

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Льготы одиночества

В государстве, которое всячески поощряет матерей-одиночек, женятся только идиоты. Ну и идейные. Если вы не расписаны, вам больше выгоды. У матери-одиночки есть право на дополнительные доплаты по беременности и родам, компенсация за детское питание, льготы на оплату услуг ЖКХ, устройство ребенка в детский сад без очереди, путевки в санаторий, другие льготы, выплаты, денежные компенсации. Мать-одиночку нельзя уволить с работы по сокращению штата сотрудников, нельзя нагружать ее сверхурочно. И последствий — ноль! Так что те, кто официально женится, занимаются фигнёй. Все равно ведь через два-три года разбегутся.

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Письма читала Наталья Радулова