Крупное ДТП под Новороссийском произошло из-за превышения скорости

Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском, в результате которого погибли трое и пострадали 44 человека, стало превышение скоростного режима. Водитель автобуса задержан, следствие будет просить суд о заключении его под стражу.

В краевом минздраве сообщили, что в больницах Новороссийска и Краснодара находятся 44 человека, в том числе 12 детей. Состояние пятерых оценивается как тяжелое, их экстренно прооперировали.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, авария произошла около 22:00 7 июля на автодороге Новороссийск—Керчь. Автобус Hyundai (принадлежит санаторию «Эллада» ФНС России в Анапе) возвращался из экскурсионной поездки в поселок Пшада, где туристы осматривали водопады.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Экскурсия завершилась аварией».