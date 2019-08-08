После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После ДТП с автобусом и автомобилем в Новороссийске госпитализированы 44 человека. 13 пациентов прооперированы, сообщили в региональном минздраве.

Три пациента переводятся на лечение в Краснодар. После стабилизации состояния в течение дня планируется доставить еще одного ребенка в Детскую краевую клиническую больницу.

На 16-м километре дороги Новороссийск—Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai. После этого оба транспортных средства опрокинулись в обрыв глубиной около 30 м.

По последним данным, погибло три человека. Все они — женщина и двое детей — были пассажирами внедорожника.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.