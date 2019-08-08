Фигурантку дела «Нового величия» увезли из суда с подозрением на попытку суицида

Одну из восьми фигурантов дела движения «Новое величие», Анну Павликову, увезли из зала судебных заседаний Люблинского районного суда врачи скорой помощи. Как сообщает корреспондент “Ъ”, Анне Павликовой стало не по себе во время заседания, судья Александр Маслов остановил процесс, и приставы вызвали госпоже Павликовой скорую. Один из врачей, осматривавших Анну, сообщил журналистам, что у девушки «предположительно попытка суицида».

Анну Павликову решено было госпитализировать в Первую градскую больницу. По информации “Ъ”, Анну сопровождает мама Юлия.

«Аня находится на дневном стационаре, ей регулярно выдают лекарства от головных болей, их она принимает под контролем мамы,— рассказала “Ъ” Анастасия Павликова, сестра фигурантки дела "Нового величия".— Врачи скорой, которые только что осматривали Аню, позвонили в больницу и сообщили, что у нее попытка суицида, но этого быть не может».

Анастасия Павликова также уточнила, что у ее сестры Анны резко «упало давление», и предположила, что это связано с нервным перенапряжением. Адвокаты фигурантов дела о движении «Новое величие» отказались комментировать заявление врачей скорой помощи.

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Напомним, сегодня Люблинский районный суд Москвы продолжает рассматривать дело движения «Новое величие». На скамье подсудимых восемь фигурантов, которые обвиняются по ст. 282 УК РФ (создание экстремистской организации). Сегодня суд уже допросил свидетеля Юлию Куницыну, показания которой подтвердили связь участников «Нового величия» с Русланом Д. Сами обвиняемые называют его провокатором спецслужб и отказываются признавать вину.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Свидетель понаслышке».

Александра Намятова, Мария Старикова