Показания свидетеля по делу «Нового величия» снова привели суд к «сотруднику ФСБ»

Сегодня, 8 августа, Люблинский районный суд Москвы продолжает рассматривать дело фигурантов движения «Новое величие». Как сообщает из зала суда корреспондент “Ъ”, впервые суд допрашивает в качестве свидетеля обвинения Юлию Куницыну, которая с декабря 2017 года по март 2018 года сдавала в субаренду офис для участников группы на Братиславской улице в Москве. По словам госпожи Куницыной, она «ни с кем из подсудимых не знакома», а офис у нее снимал «Руслан Д., он же платил по 500 руб. в час за аренду».

Напомним, все фигуранты дела «Нового величия» дали показания, в которых назвали участника группы Руслана Д. «сотрудником ФСБ, провокатором и идейным вдохновителем движения». Ранее в своих показаниях Павел Ребровский сообщал, что участники движения «купили принтер и придумали устав» по настоянию Руслана Д.

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«Руслан Д. звонил мне и сказал, что он редактор газеты и что ему нужен офис,— показала на суде Юлия Куницына.— Договор аренды не заключали, он показал удостоверение редактора, но фото там было не его. Ключи от офиса были у Руслана Д».

Во время дачи показаний госпожа Куницына сообщила суду, что «Руслан Д. пользовался офисом по вторникам и воскресеньям». По мнению адвоката Максима Пашкова, защищающего на суде участницу движения «Новое величие» Марию Дубовик, Руслан Д. «использовал офис в собственных целях по будням, так как участники группы собирались только по воскресеньям».

«По вторникам он (Руслан Д.— “Ъ”) снимал данные с камер, установленных свидетелем Чижовым»,— объясняет причастность Руслана Д. к делу адвокат Максим Пашков.

Адвокат Александр Лупашко также рассказал “Ъ”, что «дубликаты ключей от офиса были у Руслана, он мог заходить в офис не только в воскресенье и вторник». «Руслан передавал (госпоже Куницыной.— “Ъ”) деньги наличными и перечислял на карту. Фактически это означает, что организатором "Нового величия" является Руслан, что может стать основанием для возбуждения уголовного дела, так как он является сотрудником правоохранительных органов».

Напомним, фигурант дела «Нового величия» Руслан Д. в настоящий момент скрывается от следствия. Еще двое фигурантов — Рустам Рустамов и Павел Ребровский, заключив сделку со следствием, приговорены к полутора годам условно и двум с половиной годам колонии соответственно. На скамье подсудимых сегодня продолжают оставаться еще восемь участников движения, в том числе Мария Дубовик и Анна Павликова. Они обвиняются в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Никто из обвиняемых не признает своей вины.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Свидетель понаслышке».

Александра Намятова, Мария Старикова