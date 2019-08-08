Президент Киргизии не принял отставку главы спецслужб республики

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев сообщил президенту республики Сооронбаю Жэенбекову, что должен уйти в отставку после неудачной попытки силовиков задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Господин Жэенбеков отставку не принял.

«Да, я полагаю, что должен уйти в отставку… В действительности в произошедшем есть моя вина. Возможно, нужно было задействовать 3,5 тыс. бойцов без оружия. Тогда бы они обеспечили безопасность спецназа»,— заявил господин Опумбаев на внеочередном заседании парламента республики (цитата по ТАСС). Позже президент Киргизии заявил, что не принял его отставку, сказав, что «уйти — проще всего, а сейчас надо работать». «Уровень личной ответственности за произошедшее определим потом, когда все стабилизируется»,— сказал он заседании (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, сторонники бывшего президента отпустили шесть сотрудников спецназа ГКНБ, которых взяли в заложники после неудачной попытки задержания бывшего главы государства. «На данный момент возле дома Атамбаева находится порядка 20 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов»,— заявил представитель Социал-демократической партии Киргизии, основанной господином Атамбаевым.

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Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что после столкновений к медикам обратилось 52 человека, один погиб.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении Конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

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