Uniper не видит повода для беспокойства в ситуации с возможными санкциями США против «Северного потока-2»

Международный энергетический концерн Uniper (партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2») наблюдает за движением американского законопроекта против газопровода, заявил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек. По его словам, пока нет веских причин для беспокойства.

«Мы наблюдаем за этим с интересом»,— сказал исполнительный директор (цитата по «РИА Новости»).

Ранее комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2». Документ предполагает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2», а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Трубопровод «Северный поток-2» проложен уже на 70% в Балтийском море, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.