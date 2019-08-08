ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона. Накануне на YouTube-канале правозащитной организации Gulagu.net было опубликовано видео, где несколько человек избивают одного из арестантов.

«Тут уже наши сотрудники по определению виноваты. Мы установим этих всех лиц и тоже на них материалы передадим в следственные органы»,— заявил господин Максименко (цитата по «Говорит Москва»). Кроме того, заместитель главы ФСИН отметил, что комиссией в том числе проверяется версия об организации пресс-хат сотрудниками ФСИН. Ранее именно это утверждалось в заявлении, опубликованном на правозащитном портале.

Господин Максименко уточнил, что избиение заключенного, попавшее на камеру, предположительно произошло 18 июля, а его причиной стал «конфликт на почве неприязненных отношений». Он якобы без спроса взял или пачку сигарет, или сигарету из чужой пачки, тем самым «вызвал какую-то такую агрессию».

В пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в чьем непосредственном ведении находится СИЗО «Кресты-2», не смогли прокомментировать ход проверки центрального аппарата ФСИН, не ответив ни на один из звонков корреспондента “Ъ”.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Суд просят поставить "Кресты" на место».

Марина Царева, Санкт-Петербург