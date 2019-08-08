МИД России рассматривает ситуацию в Киргизии как внутреннее дело страны

Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее спецназ попытался задержать обвиненного в коррупции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения операции, если она продолжится»,— сказала госпожа Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Она добавила, что более глубокая оценка МИД РФ будет дана «чуть позже».

На вопрос ведущего, не обращался ли господин Атамбаев к Москве о возможности приехать в Россию, Мария Захарова ответила, что информации об этом не поступало.

Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В Минздраве «Интерфаксу» сообщили, что после столкновений к медикам обратилось 52 человека, один погиб.

Ранее сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона». Господин Атамбаев позже объявил о намерении провести митинг в Бишкеке около 16:00 (13:00 мск).

Подробнее — в материале “Ъ” «Бывший президент Киргизии ушел в оборону».