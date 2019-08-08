«Никакой формат, кроме двустороннего, нам не поможет» Дмитрий Дризе — о взаимоотношениях России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Турцию. Главный итог — заверение Анкары, что она не признает включение Крыма в состав России. Тем временем, в Донбассе опять стреляют. 7 августа эту ситуацию обсудили президенты России и Украины. Киев апеллирует к Западу, Москва призывает к сдержанности украинские вооруженные силы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежда на урегулирование конфликта в очередной раз не оправдалась.

После первого телефонного разговора президентов России и Украины 11 июля появилась надежда, что сейчас наконец-то получится найти некий компромисс по Донбассу. Режим перемирия соблюдался, даже в какой-то момент появилась иллюзия, что вот-вот состоится обмен пленными, и украинские моряки поедут домой.

Но не прошло и месяца, как все вернулось на круги своя: в зоне конфликта опять стреляют, гибнут люди, политическое урегулирование снова кажется недостижимым. Зеленский вновь звонит Путину, просит вмешаться, повлиять на ДНР и ЛНР, чтобы те прекратили убийства. Президент России отвечает, что не только республики, но и украинские войска стреляют — с этим тоже нужно разобраться.

Зеленский уже несколько дней пытается созвать саммит в «нормандском формате», чтобы коллективно найти решение, о чем он также говорит Путину. Кремль в принципе не против. В целом пообщались неплохо, конечно, не как друзья, но, по крайней мере, как хорошие знакомые.

После этого Владимир Зеленский улетел в Турцию, где получил заверения от президента Эрдогана, что его страна «не признала и не признает незаконной аннексии Крыма». Много уже сказано о том, насколько хорошим союзником для России является нынешний турецкий лидер.

Вопрос звучит так: могут ли сейчас Путин и Зеленский договориться по Донбассу? И при чем здесь Эрдоган? Ответ однозначен: нет, не могут. Однако можно сыграть роль, сделать вид, что процесс активно идет — Зеленский это умеет хорошо. А Путин не давал своим избирателям обещаний немедленно заключить мир.

Тактика Кремля понятна: мы не против. Хотите «нормандский формат»? Пожалуйста. Подключить Лондон и Вашингтон? Собраться вновь в Минске? Да ради бога. Только вот Крым все равно наш, и в Донбассе мы своих не бросаем, а переговоры пусть идут.

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Что касается западных и восточных партнеров, надежды на них нет никакой — e них своих дел полно. Более того, программа сдерживания предполагает нестабильность.

Никому не нужна сильная Россия — ни чуждому Трампу, ни другу Эрдогану.

Тем более в Киеве правительства нет, Рада не работает — отпуска. С таким тылом не победить. Но все меняется. Украина должна сформироваться как сильное государство. Пока что мы этого не видим. Россия тоже неизбежно начнет меняться — конечно же, в лучшую сторону. По-другому и быть не может. Когда эти два процесса сойдутся, тогда и наступит светлое завтра двусторонних отношений.

Как скоро это произойдет? Сложно сказать. Но на сегодня ясно одно: никакой формат, кроме двустороннего, нам не поможет.