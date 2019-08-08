Суд отложил слушания по иску Evison к банку «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области принял решение отложить предварительное заседание по иску Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) к банку «Восточный» о признании недействительным решения совета директоров банка о смене руководства, сообщает «Интерфакс». Представители ответчика, банка «Восточный», на заседание не явились, но был направлен отзыв на исковое заявление. Evison требует признать недействительными все решения совета директоров «Восточного», принятые 4 июля.

Суд в итоге принял решение отложить заседание до 5 сентября.

В мае суд обязал акционера «Восточного» — Evison Holdings — исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс» (компания Артема Аветисяна). В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн».

Ранее «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.