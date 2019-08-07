Москва готовится к дождливым дням

В ближайшие два дня на Москву обрушатся сильнейшие ливни с грозой. Синоптики прогнозируют выпадение до 50% месячной нормы осадков в четверг и пятницу. Вместе с этим порывы ветра будут достигать 20 м/c. Метеорологи называют это «погодным коллапсом».

Как рассказала “Ъ FM” ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, дождь начнется вечером в четверг и закончится только к выходным: «В пятницу столичный регион попадет под влияние циклона, который придет к нам с запада. С приближением этого облачного вихря в четверг вечером в Москве усилятся дожди, также сильные осадки ожидаются в ночь с четверга на пятницу. Весь последний рабочий день на этой неделе обещает быть пасмурным, дождливым и довольно прохладным с температурой +18…+20 градусов. При этом западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а его отдельные порывы могут достигать 15-18 м/с. Не исключено, что за сутки пятницы на Москву может вылиться от 15 до 20 мм осадков, от четверти до трети месячной нормы.

С приходом выходных погода постепенно успокоится, дожди приобретут кратковременный характер, но будет достаточно прохладно, температурный режим останется на уровне 20 градусов. Преобладающий фон ночных температур +8…+13 градусов, в дневные часы не выше +16…+21. Если говорить о следующей неделе, то рассчитывать на возвращение сухой и жаркой погоды, такой, какой баловал июнь, не стоит. Высокая активность циклонических вихрей обеспечит москвичей дождями, температура будет меняться в зависимости от погодных условий. В те дни, когда дождей не будет вовсе или будет немного, вероятно повышение до +20…+25 градусов, но в пасмурные и дождливые дни в столице будет не выше +16…+21».

Из-за грядущего ухудшения погоды в столичной мэрии рекомендовали рестораторам на два дня свернуть веранды. “Ъ FM” обзвонил московские заведения и узнал, планируют ли они последовать совету властей:

Олег, менеджер ресторана «Ноев Ковчег»: «Мы прислушиваемся, но у нас есть свое мнение — мы сворачивать веранду не будем. Русским людям не хватает солнца, они с радостью будут даже в куртках сидеть, главное, чтобы солнышко светило. Для этого есть все необходимые условия: отодвигается крыша, ставятся обогреватели, выдаются пледы гостям, у нас веранда окружена растительностью. В любом случае, когда находишься в таком окружении, немножко себя ощущаешь по-летнему. Люди особо не гуляют сейчас, находятся либо дома, либо в офисе, либо в автомобиле. Где им побыть на свежем воздухе?» Представитель ресторана «The Сад»: «У нас не сворачивается веранда. Есть герметичная крыша, которая зеленью огорожена от всего остального. В хорошие дни пользуется спросом». Роман, управляющий ресторана «Бок»: «Мы последовали рекомендациям, но в такую погоду едва ли из посетителей кто-то присаживается на летние веранды. В целом, где пешеходная зона большая, люди праздно гуляют — там, вероятнее всего, из-за погоды поток гостей уменьшается. В наш ресторан люди идут целенаправленно. Поэтому мы, как правило, оттока посетителей не ощущаем».

Ранее центр «Фобос» назвал последней день июля в Москве самым холодным за 70 лет. Тогда температура не поднялась выше 15 градусов. Специалисты отмечают, что это пятый июль в XXI веке без температур выше +30 градусов.

Ольга Сергиенко, Владислав Викторов