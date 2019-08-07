Россия и Турция частично отменили визы для владельцев спецпаспортов и водителей

Турецкие владельцы спецпаспортов и профессиональные водители, совершающие международные поездки, с 7 августа могут без виз приезжать в Россию на 30 дней, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Такая мера будет действовать в том случае, если срок пребывания в стране не превышает 90 дней в течение полугода. Аналогичные меры с 7 августа начнут применяться в отношении российских граждан, владеющих спецпаспортами или являющихся водителями.

Частичная отмена виз введена по соглашению между двумя странами от 2019 года, действие которого частично возобновлено.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал о скором введении таких мер. По его словам, владельцев спецпаспортов в Турции в три раза больше, чем в России. Глава государства сказал, что вопрос о полной отмене визового режима между Россией и Турцией зависит от решения сирийской проблем.

О планах Турции разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам — в публикации “Ъ FM”.