Кандидатов возьмут под наблюдение

На Кубани создана мониторинговая группа общественного контроля на выборах, в которую вошли представители крупнейших правозащитных организаций региона. Кроме того, на избирательных участках за ходом выборов будут следить независимые наблюдатели — как говорят в крайизбиркоме, это относительное ноу-хау призвано обеспечить прозрачность процесса. Однако представители партий уверены, что наличие общественных наблюдателей не поможет обеспечить независимые выборы, а большинство серьезных нарушений, если таковые возникнут, не будет зафиксировано.



В Краснодарском крае создана общественная группа по наблюдению за региональными выборами 2019–2020 годов. Эта мониторинговая группа образована при участии ряда региональных правозащитных и общественных объединений. «По инициативе субъектов общественного контроля подписано соглашение о создании мониторинговой группы по наблюдению за выборами. Она обеспечит действенный общественный контроль, объективный анализ ситуации в ходе муниципальных выборов 2019 года, а также выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году»,— сказал председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко. По его словам, в состав группы вошли представители уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты региона, Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края.

Также, по словам председателя крайизбиркома, в 2018 году, по инициативе ведомства, в региональное законодательство были внесены поправки, которые открыли возможность для участия независимых общественных наблюдателей на всех выборах, наравне с представителями партий или кандидатов. «Создание мониторинговой группы — это следующий шаг в создании надежной системы общественного контроля за выборами»,— говорит господин Черненко.

Как пояснили в крайизбиркоме “Ъ-Кубань”, ноу-хау заключается в том, что новый тип наблюдателей — это люди, не заинтересованные в победе какой-либо конкретной партии, они будут представлены общественной палатой региона. «Мониторинговые группы будут выезжать на конфликтные участки, проверять информацию СМИ о нарушениях, а общественные наблюдатели непосредственно оценивать ситуацию на местах»,— уточнили в крайизбиркоме.

Историк и политолог Игорь Рублев считает, что общественные наблюдатели не менее заинтересованы в победе конкретного кандидата, чем все остальные.

«Если эти самые наблюдатели могут быть выдвинуты только общественной палатой по представлению других организаций, значит ли это, что любой желающий может попасть в их ряды? Могут отказать на основании того, что мест нет, или человек не подходит по каким-то критериям»,— говорит политолог.

В общественной палате Краснодарского края “Ъ-Кубань” пояснили, что наблюдателем может стать представитель практически любой общественной организации, а также, что «у этого человека должна быть активная гражданская позиция, и мы должны обладать этими данными».

Представитель одной из политических партий на условиях анонимности также заявил, что не верит в работу мониторинговых групп. «Внешне все это красиво выглядит, красивые названия придумали, а по факту их повезут на самый спокойный участок, они там сфотографируются и уедут. На реально проблемные участки их не повезут. Не знаю ни одного случая, чтобы от этой мониторинговой группы был толк. Когда выборы в Приморье признали недействительными, такой там был кошмар, что даже Памфилова сообщила о возможности отменить результаты выборов, и то нашелся представитель этой группы, который заявил: "А по нашим наблюдениям, все хорошо". Журналистов-внештатников пускать перестали, то есть законодательно всеми способами ограничивают доступ действительно независимых наблюдателей»,— сказал собеседник “Ъ-Кубань” .

На выборах в единый день голосования кандидаты от 13 политических партий были зарегистрированы организующими выборы комиссиями. На текущий момент 615 кандидатов претендуют на должности 149 глав поселений, 106 кандидатов имеют возможность побороться за 30 депутатских мандатов на дополнительных выборах в представительные органы городских округов и муниципальных районов. Самая высокая активность на выборах депутатов поселений — 11 587 кандидатов зарегистрированы комиссиями, замещению подлежат 6141 депутатский мандат в советы городских и сельских поселений.

Елена Рыжкова