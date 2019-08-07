Организаторы сообщили о запрете мэрии на музыкальные выступления на митинге 10 августа

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на согласованной акции 10 августа под угрозой отмены мероприятия, утверждается в заявлении организаторов митинга, размещенном в Faceebook журналиста и мундепа Ильи Азара. По его словам, такой запрет озвучил заместитель главы департамента безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

«В ходе обсуждения Олейник заявил, что мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге. Он сослался на распоряжение московского правительства №1074 и его же постановление №1054. Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден»,— сказано в заявлении.

Организаторы митинга считают, что в распоряжении и постановлении нет запрета на музыку. Они продолжат готовить мероприятие. Face, Icepeak и «Кровосток» уже дали согласие на выступление, отмечается в заявлении.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Кроме того, московский штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал акцию «Прогулка в поддержку честных выборов», которая состоится после митинга.

Напомним, 3 августа в центре Москвы состоялась акция протеста. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Акция также проходила 27 июля, тогда задержали 1373 человека, по данным «ОВД-Инфо».

Подробнее об акциях 10 августа — в материале “Ъ” «После согласованной акции в субботу снова пройдет несогласованная».