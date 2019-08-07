СКР возбудил дело против мировой судьи об особо крупном мошенничестве

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере) против на данный момент действующего мирового судьи судебного участка №1 города Канаш 42-летней Розы Габдулловой, сообщил “Ъ” старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Дело в отношении судьи было возбуждено после того, как Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила в силе решение Квалификационной коллегии судей (ККС) Чувашии от 4 апреля, удовлетворившей представление Александра Бастрыкина на возбуждение дела против Розы Габдулловой, которое она пыталась оспорить.

Судье инкриминируется мошенническое получение в общей сложности 4,65 млн руб. от жителя Чебоксар под обещание решения ею вопроса о переводе принадлежащего ему земельного участка с возведенной на нем незаконной постройкой из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли, предназначенные под строительство.

Согласно материалам дела, возбужденного по материалам УФСБ по Чувашии, Роза Габдуллова сначала «с декабря 2015 по декабрь 2017 года» через свою 44-летнюю знакомую (проходит в качестве сообщницы) и лично получила от потерпевшего 850 тыс. руб. После этого судья с сообщницей в июне 2018 года взяла от жителя Чебоксар еще 2 млн руб. якобы за завершение процесса оформления документов за перевод участка. 16 июля 2018 года при получении от потерпевшего еще 1,8 млн руб. Роза Габдуллова и ее соучастница были задержаны сотрудниками УФСБ по Чувашии с поличным.

Получить комментарии у Розы Габдулловой, являющейся на данный момент действующим мировым судьей, не отстраненным от должности (поскольку в отношении ее нет обвинительного приговора), и ее адвоката пока не удалось.

Однако известно, что судья пока не признает своей вины в инкриминируемых ей следствием преступлениях.

«Уголовное дело в отношении 44-летней знакомой мирового судьи было возбуждено ранее»,— отметил Олег Дмитриев.

Верховный суд Чувашии вышел в Квалификационную коллегию судей (ККС) Чувашии с представлением о необходимости приостановки полномочий Розы Габдулловой «в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела».

Олег Ерусланов, Чебоксары