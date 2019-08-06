«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

«Белнефтехим» сообщил о согласовании Москвой и Минском повышения тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

В Минске подчеркнули, что по итогам 2019 года «будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов».

Ранее белорусская сторона направила компании письмо о планах повысить тариф на 21,7% с 1 августа. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планировало таким образом возместить убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью, которые компания оценивает в сумму более 1,5 млрд руб. ($23,7 млн). «Транснефть» отказалась согласовать повышение тарифа.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». 24 апреля загрязненную хлорорганикой нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки возобновились только 9 июня.

О последствиях инцидента — в материале “Ъ” «На хлор не хватает реагентов».