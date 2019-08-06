Жителя Ставрополя осудили на шесть лет за покушение на теракт

Северо-Кавказский окружной военный суд признал вину 22-летнего жителя Ставрополя Максима Панченко в попытке поджога учебного заведения города (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приговорил его к шести годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

В информации говорится, что подсудимый разделял идеологию международной террористической организации «Имарат Кавказ», запрещенной в России, и намеревался поджечь ставропольское образовательное учреждение. Реализуя замысел, он приобрел в апреле 2018 года компоненты и изготовил два зажигательных устройства, однако довести задуманное до конца он не успел. Его задержали силовики в рамках оперативно-разыскных мероприятий. На процессе Максим Панченко не признал своей вины, сообщив суду о своей непричастности к вменяемым ему в вину преступлениям. Гособвинитель просил суд назначить ему семь лет лишения свободы, считая вину подсудимого доказанной.

Как рассказал “Ъ” адвокат Максима Панченко Юрий Решетняк, его доверитель работал в МУП «Водоканал» Ставрополя и если бы он задумал совершить теракт, то ему было проще сделать это на службе, а не бросать бутылку с зажигательной смесью в здание.

Защитник утверждает, что у Максима Панченко диагностировано психическое расстройство, которому свойственны пограничные состояния. Он полагает, что предъявленные следствием обвинения абсурдны, поскольку основаны на телефонном разговоре Панченко со своей подругой, где он сообщает ей о намерениях, а найденные в его квартире компоненты взрывного устройства являются химическими веществами, продающимися в хозяйственных магазинах, которые имеются в доме любого человека. Защита будет обжаловать приговор, считая его незаконным и необоснованным.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону