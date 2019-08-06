В России по профессии работают 56,8% населения

Исследование показало, что в России по специальности или близкой к ней профессии работают 56,8% респондентов. Такие данные опубликованы в совместном докладе экспертов РАНХиГС, Минэкономики и Института Гайдара под названием «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами (.pdf).

Из документа следует, что 11% участников исследования получили образование высокого качества, 34% — выше среднего. По мнению экспертов, более 40% населения конкурентны на рынке труда с учетом возможностей, которые дает хорошее образование.

«Социально-экономическое развитие в значительной степени зависит от доступности так называемых ресурсов развития различным группам населения. Исследование наших экспертов показывает, что наиболее дефицитными ресурсами для российских граждан являются качественное образование и высокая оплата труда»,— отмечают авторы доклада.

Оценивался также такой показатель, как устойчивость занятости россиян. Опасение потерять работу выразили 20% респондентов. Угроза остаться без работы растет в зависимости от возраста начиная с 25 лет. Максимальные значения достигаются в предпенсионном возрасте.

Исследование проводилось в 2018 году среди 3 тыс. россиян в возрасте 25–65 лет.

Согласно исследованию HeadHunter, специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих, таких как токари, слесари и техники. Больше всего требуются кадры со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием. Главная проблема в ожидании определенных навыков, среди которых специализированные знания, владение IT-системами, навыками программирования и готовность к переобучению и повышению квалификации.

Может ли автоматизация привести к исчезновению среднего класса — читайте в публикации “Ъ FM”.