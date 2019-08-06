Росстат заявил о подорожании валидола и корвалола

Валидол в России дорожает больше семи месяцев подряд, в июле по отношению к июню цены на препарат выросли на 1–1,4%, следует из данных Росстата. Наиболее резко цена поднялась в январе — на 10,5%. Сейчас в Москве упаковка с 20 таблетками стоит от 36 до 107 руб.

В июле также выросли цены на йод (на 3,1%), кетопрофен, лоратадин, корвалол и вату (на 1–1,4%), метамизол натрия, нимесулид, настойку пустырника, валокордин, индапамид, таурин, офтан катахром, ренни, троксерутин, корригирующие очки и аппараты для измерения артериального давления (на 0,5–0,9%).

«Вместе с тем цены на левомеколь снизились на 0,9%, эссенциале форте Н — на 0,5%»,— отмечает ведомство.

Инфляция в годовом выражении замедлилась в июле до 4,6% (с 4,7% — в июне). В месячном выражении рост цен был на уровне 0,2% после нулевой инфляции в июне. За семь месяцев года цены выросли на 2,7%.

Подробнее о прогнозах роста потребительских цен на конец года читайте в материале “Ъ” «Инфляция, похоже, не уродилась».