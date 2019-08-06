«Наша задача – защитить слабую сторону»

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Ответ на публикацию в Огоньке от 22 июля 2019 года «Правооблагатели»

Во-первых, всячески приветствую интерес уважаемого издания и его читателей к проблематике авторского права на произведения изобразительного искусства, т.к. считаю, что чем больше людей будут посвящены в реалии рынка интеллектуальной собственности с учетом мировой практики и требований закона, тем лучше. Это стимулирует уважительное отношение общества к таланту, к поощрению творчества. Жаль только, что дискуссия, развернувшаяся вокруг, в сущности, рядового судебного разбирательства, связанного с нелегальным тиражированием фото памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в Екатеринбурге затрагивает, в первую очередь, скульптора Петра Чусовитина и его семью. Постараюсь объяснить, почему мы, как следует из статьи, «алчные дельцы», решились отстаивать интересы Чусовитина и, во втором случае, там же, в Екатеринбурге скульптора Антонова, автора памятника Мамину-Сибярику. Как, впрочем, и сотен других художников, поскольку УПРАВИС выиграл в первой инстанции уже не один подобный процесс.

Сначала о моральной стороне вопроса, которую затрагивает публикация. Зачем появился УПРАВИС? Перед нами стояла и стоит задача – защитить слабую сторону – художника. Практика показывает, что автор изобразительного искусства плохо разбирается в сложных авторско-правовых вопросах, он слаб перед безусловным большинством людей, которое нарушая его права ещё и требует, чтобы всё созданное автором было доступно бесплатно, и, наконец, ему трудно спорить с крупными заказчиками - издательствами, государственными органами и т.д. Заказчик диктует условия создания произведения, императивно устанавливая цену на него. Именно поэтому законодательство наделяет авторов изобразительного искусства специальными правами и правомочиями, что служит своего рода компенсацией за созданные ими произведения. Важно отметить, что компенсация – это лишь теоретическая возможность что-то получить за использование своих произведений. Этим шансом ещё нужно уметь воспользоваться. И без профессиональной помощи здесь не обойтись.

Авторское право, к сожалению, родилось не в России. В основе европейских и международных авторско-правовых норм лежит французская философия, призывающая общество к справедливому и честному отношению к результатам интеллектуального труда. Современное Авторское право - это результат естественной эволюции права, фундамент которой заложен Бернской конвенцией 1886 года, Всемирной конвенцией об авторском праве и другими основополагающими международными договорами, участниками которых является Россия. В своей работе мы придерживаемся исключительно принятых этой общемировой практикой авторско-правовых норм и не позволяем другим их игнорировать.

Не только в «Огоньке» появляется пугающая тема: «людям запрещают фотографировать памятники! Граждане не смогут запечатлеть себя на фоне памятника! Жителей лишают культурного достояния и т.п.». Но это неправда! Фотографировать памятники можно и нужно. Фотографии свадеб и других личных праздников на их фоне, селфи и т.п. – всё то, что связано с личным использованием, не запрещено. И пусть на этом зарабатывают фотографы, продавая свои профессиональные услуги рядом с достопримечательностями.

Закон требует испрашивать разрешение у автора или правообладателя, которое, кстати, может быть получено и бесплатно, только в случаях публичного использования произведений изобразительного искусства. Нельзя использовать чужую интеллектуальную собственность в коммерческих целях без согласия авторов, правообладателей. Или, например, в некоммерческих – как при рекламе какой-то общественной организации, политической партии. Автору или его наследникам закон предоставляет право запрета в соответствии со сроком охраны авторских прав, т.е. при жизни автора и в течение 70 лет после его смерти.

Теперь о материальной стороне вопроса и претензий к УПРАВИС. Вы рисуете поистине жуткую картину: «шайка рейдеров шантажирует честных бизнесменов многомилионными исками». Трудно состязаться с Вами в красноречии, особенно с применением таких ярких образов, но попробую, очень коротко.

Цена вопроса – 350 рублей

Когда кто-то из художников, с которыми у нас заключен договор, просит нас о защите, мы направляем недобросовестному пользователю – к примеру, производителю маек, открыток, брелоков и т.д. – уведомление. Это письмо, в котором мы сообщаем, что предприниматель использует защищенные изображения и ему необходимо очистить права, то есть, попросту заключить лицензионный договор и выплатить установленную фиксированную сумму в качестве отчислений. Наша стандартная ставка – от 350 рублей за изображение на весь тираж до 2000 экземпляров. Это небольшая, но экономически обоснованная сумма, адекватная возможностям российского рынка. Ставки в странах Европы и США в разы выше, но мы объясняем нашим авторам, что чрезмерно высокие тарифы не позволят развивать эту сферу в их интересах.

В большинстве случаев реакция бизнеса на наши обращения совершенно позитивная. Так, например, Большой театр, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, все крупнейшие издательства, в том числе: АСТ, «Эксмо», «Слово», «Молодая гвардия» и т.д., с кем мы сотрудничаем, исправно платят авторам и правообладателям. Три тысячи рублей в год за изображение серии объектов не разорят даже самого мелкого или начинающего предпринимателя. К слову, с АО «Коммерсант», в интересах всего издательского дома, включая «Огонек», у нас тоже действует соответствующий договор и в течение ряда лет услуги УПРАВИС востребованы.

Да, некоторые отказываются платить и по минимальной ставке. Тогда мы по абсолютно стандартной процедуре, описанной в законодательстве, направляем претензию. Об этом прямо говорится в пункте 5.1 статьи 1252 ГК РФ: «В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии». Мы открыто говорим: если вы не пойдете на соглашение, мы будем вынуждены обратиться в суд за защитой прав автора. Это требование правообладателя. И – да, «Огонек» прав, в претензии уже другая сумма - 10 тысяч рублей за один контрафактный экземпляр. Вы назвали это «шантажом». Но это минимальная сумма компенсации, установленная не нами, а Гражданским кодексом. И грамотные предприниматели это знают. Или, лучше сказать, обязаны знать, если занимаются бизнесом в этой сфере.

И только спустя 30 дней после подачи претензии, как установлено гражданским законодательством, мы можем обращаться в суд. Но, как правило, даже и по истечению этого срока, мы пытаемся договоримся, что и происходило в случае с екатеринбургским «Фест Хэндом». Иск - вынужденная, крайняя мера, когда все возможные аргументы исчерпаны.

Наша комиссия за претензионную и судебную работу – 20 процентов – идет на покрытие расходов, связанных в том числе с почтовыми отправлениями, государственными пошлинами, командировочными расходами и т.д. 80 процентов от присужденных сумм получает автор. Сравните это с услугами коммерческих юристов, у которых ставка 50-70 процентов от суммы иска, плюс возмещение судебных издержек. Такие мы «алчные».

В Екатеринбурге иск был именно вынужденной мерой, поскольку мы не получили ответа ни на одно из многочисленных своих обращений к пользователю. И последнее: суд – это пусть и крайняя, но цивилизованная форма разрешения спора между сторонами. А как иначе решать конфликт интересов?

Что касается нашей якобы злонамеренной таинственности или «неизвестности»… А кому мы должны быть известны? Широкой публике? Платить за собственную рекламу в массовых СМИ? Нам довольно того, что нас знают в профессиональной среде: издатели, производители сувенирной продукции, те, для кого может оказаться актуальным вопрос очистки прав, включая и уважаемый «Огонек», пользующийся, повторю, нашими услугами уже два года как. Рекламировать закон на билбордах? Мы на это не замахиваемся. Но всегда участвуем в массе просветительских и профессиональных конференций. В Гражданском кодексе сказано, что предпринимательской является деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, «осуществляемая на свой риск». Так почему коммерсанты считают нужным завести бухгалтера и платить налоги, минимизируя риски, но при этом не обеспечивают себя грамотными юристами? Тем более, если занимаются бизнесом, где ежедневно имеешь дело с чьей-то интеллектуальной собственностью?

Шагал, выборы и водочные этикетки

Одним из видов прав, которыми занимается УПРАВИС, называются репродукционными (от англ. reproduction), то есть правами на воспроизведение или, проще говоря, создание копий. УПРАВИС работает только по прямым договорам с конкретными авторами, которые сами к нам обращаются. Та же схема действует во всем мире. Взаимодействуя с пользователями, мы всегда объясняем, как работает международная система, частью которой мы являемся. Показываем, что есть международная база, где все организации по коллективному управлению правами регистрируют своих авторов, как на её основе происходит обмен информацией. В настоящее время у нас заключены договоры с авторскими обществами США, Германии, Франции, Испании, Италии, многих стран Восточной Европы. В общей сложности около 20 договоров, количество которых постоянно растёт. Используя эту базу, легко можно понять у кого права на произведения Марка Шагала или Малевича, у кого на Зураба Церетели или Сальвадора Дали, Михаила Шемякина или… на произведения скульптора Петра Чусовитина. От имени УПРАВИС в этой базе зарегистрированы сотни известных авторов, включая имена мировых знаменитостей.

К слову, о Шагале. На недавних выборах в одном из крупнейших российских городов в рекламных целях был использован плакат со знаменитой работой художника «Прогулка» - с призывом прийти на выборы. Это заметили французские коллеги, которые управляют правами на произведения Шагала и с которыми у нас заключен договор. По их просьбе мы выяснили необходимые детали для начала судебного разбирательства. И... остановили процесс, поскольку сами наследники Шагала не захотели подавать в российский суд. Их право. Похожая ситуация была с наследниками Александра Родченко, которые не стали судиться с Би-би-си за неправомерное использование изображений работ художника, хотя имели все шансы получить компенсацию. И мы уведомили наших британских партнёров о решении наследников. Воля правообладателей всегда главенствует, поскольку мы, как и наши иностранные коллеги, лишь исполнители их законных требований, включая желание или нежелание подавать в суд.

Вы пишете о соразмерности требований в суде… За рубежом репродукционные права защищают в куда более жестком режиме, чем в России. В США, например, художники запросто отсуживают сотни тысяч и миллионы долларов у тех, кто неряшливо обращается с их правами. Создатель мемориала Корейской войны Фрэнк Гейлорд взыскал с почты США 685 тысяч долларов за использование фото памятника на марках. За неправомерное использование авторской копии статуи свободы на почтовых марках художник Роберт Дэвидсон, работающий в жанре поп-арт, отсудил более 3 миллионов долларов роялти.

Со страниц «Огонька» нам предложили обратить внимание на купюры с изображением памятников, чтобы разобраться с авторскими правами... Ирония понятна. Но совет – за совет: откройте Гражданский кодекс, статья 1259 «Объекты авторских прав», где очень доступно изложено, что, процитирую: пункт 6, подпункт 2: «Не являются объектами авторских прав: государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований».

Возвращаясь к теме уральских путеводителей, идентичный пример: изготовитель другого путеводителя под названием «Екатеринбург в оранжевом настроении», одним из авторов которого является небезызвестный Владимир Шахрин из «Чайфа» позвонил и заключил с нами договор, предпочел работать в легальном поле. Видимо известному автору и музыканту очень знакома и понятна проблема защиты прав. И это современный цивилизованный тренд. Одновременно совершенствуется и законодательство. Так, например, с недавнего времени художественные галереи обязаны уведомлять ОКУПы о фактах и стоимости перепродажи работ художников, чтобы те могли гарантированно получить полагающееся им роялти (Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. № 1020).

В заключение чуточку уместного пафоса. Мы гордимся, что десятки творцов благодаря нашей работе начали получать деньги. И мы разделяем возмущение творческих людей, когда произведения, на которые они имеют права, тиражируют без их ведома, да к тому же на бутылке водки, как скульптуру «Родина мать зовёт» Вучетича, или на игральных картах, нижнем белье. Это не только вопрос денег. Конечно, у нас в руках серьезный инструмент выстраивания правоотношений – четвертая часть Гражданского кодекса, формулировки которого могут кому-то показаться «лукавыми». Но предлагаю трактовку закона оставить суду. Тем более в случае с Екатеринбургом осталось подождать совсем немного…

Эрик Вальдес-Мартинес, Генеральный директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС)