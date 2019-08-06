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Для клиентов ВТБ операционный день стал длиннее

Корпоративные клиенты ВТБ смогут дольше осуществлять рублевые платежи по системе дистанционного банковского обслуживания на счета получателей в других кредитных учреждениях. Банк продлил время приема и обработки платежей клиентов в Москве и других регионах московского часового пояса до 19:00. Для остальных субъектов РФ оно увеличено - от 19:00 до 23:00 (в зависимости от удаленности от московского часового пояса).


«Продление операционного дня необходимо для удовлетворения потребностей предпринимателей. Важно, чтобы они могли оперативно производить расчеты с партнерами в разных часовых поясах. Улучшение сервисов для наших клиентов — это стратегическая задача ВТБ», - рассказал начальник департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

ВТБ последователен в своей работе по увеличению времени проведения платежей. В частности, в прошлом году в большинстве регионов присутствия учреждение продлило время проведения внутренних рублевых платежей по системе дистанционного банковского обслуживания до 23:00.

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