Генпрокуратура нашла следы поджогов сибирских лесов

В Иркутской области были попытки скрыть незаконную вырубку леса с помощью намеренных поджогов, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной в программе «Эфир» во вторник.

В Генпрокуратуре считают, что власти нужно серьезнее контролировать места законных вырубок леса,«уж тем более не допускать незаконных». «Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки»,— сказал Александр Куренной (цитата по «РИА Новости»). Представитель ведомства не уточнил, когда происходили упомянутые события и какая площадь леса пострадала в результате умышленных поджогов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заподозрила власти в искажении статистики по лесным пожарам в Иркутской области. Недостоверные сведения, по данным ведомства, касались возгораний, времени ликвидации пожаров и расстояний до населенных пунктов. Соответствующая проверка по Красноярскому краю еще не завершена.

Напомним, с июля 2019 года лесные пожары охватили два региона Сибири — Красноярский край и Иркутскую область. Общая площадь горящего леса достигала 1,8 млн га. К концу месяца тема горящих сибирских лесов вышла на федеральный уровень. 31 июля президент Владимир Путин подключил к тушению пожаров военную авиацию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету России до ноября провести проверку версии о намеренных поджогах леса. Согласно ей, природные пожары могли возникнуть «для сокрытия незаконной заготовки древесины».

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Илья Галагуз