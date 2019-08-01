Медведев поручил проверить версию о поджогах сибирских лесов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету России до ноября провести проверку версии о намеренных поджогах лесов в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили «Интерфаксу» в аппарате федерального правительства. Согласно этой версии, лесные пожары могли возникнуть «для сокрытия незаконной заготовки древесины».

Также Дмитрий Медведев сделал несколько других поручений, в том числе обязал полпредов президента в Сибири и на Дальнем Востоке Сергея Меняйло и Юрия Трутнева соответственно представить до 20 августа предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами.

Напомним, лесные пожары в двух регионах Сибирского федерального округа — в Красноярском крае и Иркутской области — начались в июле. В обоих регионах введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, общая площадь действующих природных пожаров в Сибири превышает 1,8 млн га (в России — более 3 млн га). Дым уже перекинулся на соседние регионы.

Накануне президент Владимир Путин подключил военных к тушению сибирского леса. Минобороны направило десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. Как сообщалось, всего возгорания тушат 3 тыс. человек при помощи более 60 воздушных судов.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — читайте в публикации “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Галагуз