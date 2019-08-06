Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам в Сибири

Генеральная прокуратура России заподозрила сибирские власти в искажении статистики по лесным пожарам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова.

По словам прокурора, искажение статистики обнаружили в Иркутской области. Недостоверные сведения касались возгораний, времени ликвидации пожаров и расстояний до населенных пунктов — из-за этого федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать. «По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было»,— сказал Роман Федосов. Еще одной проблемой он назвал волокиту, из-за которой власти Иркутской области не смогли вовремя увеличить группировку для тушения пожаров.

Напомним, в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. 31 июля президент России Владимир Путин подключил военных к тушению возгораний в Сибири.

Почему военных мобилизовали на помощь пожарным — в материале “Ъ” «Авиацию перебросили к линии огня»

Юлия Сасевич