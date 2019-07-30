Еще один арестованный сотрудник ФСБ признал вину в разбое

Сотрудник управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил «РИА Новости» его адвокат Максим Слюсаренко. По его словам, речь идет о деятельном признании и готовности возместить причиненный вред.

«Выемка подтверждает, что моим подзащитным, родственниками прикладываются все усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги»,— сказал господин Слюсаренко. Согласно материалам дела, при обысках в доме Александра Карелина его родственник добровольно отдал правоохранителям 1,3 млн руб.

Напомним, пострадавший Александр Юмаранов рассказал, что собирался обменять «одолженные» 136 млн руб. на доллары в офисе банка «Металлург» по совету знакомых Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова. После того как деньги привезли в отделение банка, в здании появились около десяти человек в униформе «с нашивками ФСБ». Они поставили всех лицом к стене, забрали наличность и увезли с собой господ Чувилина и Караматова. Господин Юмаранов сообщил, что подозревает их в причастности к преступлению.

Дмитрий Чувилин уже дал показания в качестве свидетеля, а Борис Караматов покинул страну прежде, чем его успели допросить. Подозреваемых в нападении сотрудников ФСБ задержали в начале июля.

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в разбое (ст. 162 УК) сотрудников ФСБ, в том числе бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского, а также сотрудников управления «К» спецслужбы Дмитрия Чуквина, Александра Карелина и Александра Власова. Спецназовцы Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы» заключены под домашний арест.

На прошлой неделе стало известно о том, что свою вину, частично или полностью, признали пятеро из семи арестованных сотрудников ФСБ, которым военное следствие Следственного комитета России инкриминирует участие в разбое в банке. Некоторых из них не устроила лишь фабула обвинения, поскольку деньги были похищены чекистами без угрозы применения оружия.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «136 миллионов оформляют с повинной».