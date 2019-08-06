Страхование корабля с роботом «Федор» обойдется дороже полета космонавтов к МКС

Запуск российского космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» (FEDOR) застрахован на 4 млрд 380 млн руб. При этом страховка пуска пилотируемого корабля «Союз МС-12» составила 4 млрд 156 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию сайта госзакупок.

Риски при пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14», а также полет корабля и стыковку к Международной космической станции (МКС) застрахуют несколько компаний вместе с «Согазом». Страховая сумма составит 4,38 млрд руб. Страховщики получат премию 344,7 млн руб.

FEDOR расшифровывается как Final Experimental Demonstration Object Research (финальный экспериментальный демонстрационный исследовательский объект). Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что после того, как роботу настроили голосовые функции, машина «захотела» сменить имя на Skybot F-850.

22 августа робот будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения. В космосе он пробудет до 3 сентября, после чего его отправят обратно на Землю.

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