Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии

Любое «одностороннее» наступление турецких военных на курдских ополченцев в Сирии неприемлемо, заявил журналистам министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что Вашингтон активизирует переговоры с Анкарой во избежание военных действий. Проведение новой операции ранее анонсировал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Безусловно, мы считаем, что любые односторонние действия с их (Турции.— “Ъ”) стороны будут неприемлемы. Мы пытаемся выработать с ними договоренность… чтобы предотвратить односторонние вторжения»,— уточнил глава Пентагона (цитата по AFP).

4 августа президент Турции объявил о планах начать операцию на территории Сирии к востоку от реки Евфрат. США в ответ на это заявили, что намерены предотвратить военные действия.

Подробности — в публикации “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».