Судебные приставы приостановили работу лагеря на Байкале из-за антисанитарии

В Бурятии из-за многочисленных нарушений детский палаточный лагерь «Вместе», расположенный на берегу Байкала, закрыт на 90 дней. Для приготовления пищи использовали воду прямо из озера, часть продуктов хранилась вне холодильников, а туалетом в лагере пользовались посторонние люди.

«В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Федеральной службы судебных приставов Республики Бурятия.

После временного закрытия лагеря дети были отправлены по домам, а работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с прибрежной территории Байкала. Суд признал виновным муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Кижингинская станция юных туристов», организовавшее работу палаточного лагеря.

Сегодня также стало известно о приостановке на аналогичный период (90 суток) работы лагеря «Страна детей» в Туапсинском районе Краснодарского края. Администрация лагеря допустила ряд грубых санитарно-эпидемиологических нарушений.