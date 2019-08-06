В Туапсинском районе приостановили деятельность летнего лагеря

Судебные приставы приостановили деятельность ООО «Страна детей» в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщили в УФСПП по региону, Туапсинский районный суд вынес соответствующее решение в связи с тем, что администрация лагеря допустила целый ряд грубых нарушений, выявленных Роспотребнадзором.

Деятельность детского лагеря приостановлена на 90 суток. Сообщается, что руководство учреждения попыталась сменить статус детского лагеря на базу отдыха, но все объекты были опечатаны приставами, которые теперь контролируют, чтобы потенциально опасное для отдыхающих заведение не открылось самовольно под другим названием до устранения всех нарушений.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”. после трагедии в Хабаровском крае, где пожар в палаточном лагере унес жизни четырех детей, в Краснодарском крае были проведены внеплановые проверки всех палаточных лагерей. Критических замечаний после осмотра выявлено не было.

Василий Хитрых