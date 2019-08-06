«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам двух из них, банк договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq. Планируется, что кредитная организация будет сотрудничать с компанией по модели white label: сервис предоставит юридическую и техническую поддержку и свою музыкальную библиотеку, но Сбербанк сам выберет бренд, под которым будет развивать стриминг. Еще один источник издания утверждает, что банк также ведет переговоры с музыкальными сервисами «Яндекса» и Mail.ru Group.

Представитель Сбербанка заявил «Ведомостям», что банк «думает над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить». Руководитель группы дистрибуции и развития бизнеса медиасервисов «Яндекс.Музыки» Владимир Горбунов сообщил, что сервис ведет переговоры «с компаниями из разных сфер». Представители Zvooq и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Zvooq был запущен в 2011 году. Вместе с проектами Bookmate, «Теории и практики», DI Telegraph и Exchang.es сервис входит в холдинг Dream Industries. Конечным владельцем более 60% Zvooq является компания «Юлмарт», а также основатели и менеджеры сервиса Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин. Оставшиеся акции находятся у финского фонда Essedel Capital, бизнес-ангелов и менеджмента компании в виде опционов.

О сотрудничестве Сбербанка с Mail.ru Group читайте в публикации “Ъ”.