На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы зарядов

На складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась детонация пороховых зарядов, сообщил журналистам замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он вместе с губернатором края Александром Уссом, а также с представителями МЧС и МВД облетел территорию пожара на вертолете Ми-8. «Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов»,— уточнил замминистра (цитата по ТАСС).

ЧП произошло накануне, 5 августа, на территории войсковой части, находящейся рядом с городом Ачинском. Взрывы начались на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. В результате пострадало 12 человек, взрывы продолжались до глубокой ночи. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».