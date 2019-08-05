МЧС готовится к эвакуации 16,5 тыс. человек после взрывов на арсенале в Красноярском крае

В связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края готовятся пункты временного размещения на 16,5 тыс. человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России. Десять пунктов временного размещения находятся в Ачинске, еще по два — в Назарово, Малиновке и Тарутино.

«Железной дорогой планируется эвакуация 10 тыс. человек в Красноярск, приведены в готовность два электропоезда»,— добавил собеседник агентства.

Сегодня, 5 августа, на складе боеприпасов рядом с д. Каменка в Ачинском районе произошел пожар, после чего начались взрывы. По данным ТАСС, на месте ЧП загорелись две площадки, на которых хранятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов, военные укрылись в бомбоубежище.

На данный момент известно о девяти пострадавших, четверо из них — военные, один — пожарный. Официальной информации о погибших пока не поступало. На место происшествия отправился губернатор Красноярского края Александр Усс, а также заместитель министра обороны.

По словам главы региона, ситуация тяжелая, но она находится под контролем властей. Александр Усс добавил, что общее число жителей, которых уже почти эвакуировали в полном составе, — 6 тыс. Информацию о пострадавших он не сообщил. В Ачинском районе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).