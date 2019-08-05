Рубль падает на фоне снижения цен на нефть

Вечером 5 августа курс рубля снижается по отношению к доллару и евро вместе с падением цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти марки Brent ранее упала ниже $60 — до $59,89 за баррель.

Курс доллара к 22:30 составлял 65,53 руб. Евро — 73,36 руб.

Напомним, падение цен на нефть связано с заявлением президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября вводится дополнительная пошлина в 10% из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму в $300 млрд.

Ранее на саммите G20 Вашингтон и Пекин достигли торгового перемирия. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Дональд Трамп при этом заявил, что в случае переизбрания президентом он заключит торговую сделку с Китаем на более жестких условиях.

О перемирии между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».