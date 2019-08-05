Горизбирком Санкт-Петербурга отменил 431 отказ в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты

За время предвыборной кампании в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге городская избирательная комиссия отменила 431 отказ муниципальных избирательных комиссий (ИКМО) в регистрации кандидатов.

Как сообщили в Горизбиркоме, по состоянию на вечер понедельника, 5 августа, в самой ГИК Санкт-Петербурга зарегистрированы 115 кандидатов, ранее получивших отказ в ИКМО. Еще по 316 кандидатам муниципальным комиссиям предписано повторно рассмотреть вопрос об их участии в выборах. Всего за это время Горизбирком рассмотрел 649 жалоб на отказы в регистрации на муниципальных выборах.

В 2019 году, по данным ГИК, количество выдвинутых кандидатов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге увеличилось на 36% по сравнению с аналогичными выборами пять лет назад.

О предложении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова реформировать систему муниципальных выборов — в публикации “Ъ”.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург