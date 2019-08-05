МЧС РФ собирается поменять методику подсчета площадей лесных пожаров

МЧС РФ предлагает изменить методику подсчета площадей действующих пожаров, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме. Он добавил, что эта мера распространится на все субъекты.

«Заявлено, что, на 30 июля, природных площадях порядка 3 млн га площадь активного горения составляет 56 тысяч гектаров. Мы предлагаем ее (методику.— “Ъ”) полностью изменить»,—сказал замглавы ведомства. Он не назвал конкретных изменений, которые планируется внести, но отметил, что это не приведет к ухудшению ситуации с тушением пожаров.

По словам руководителя международного проекта по природным пожарам российского отделения Greenpeace Антона Бенеславского, МЧС может начать считать площади пожаров по кромке, учитывая только полосу шириной в несколько метров по периметру пожара. «Я не уверен, что именно так подходит МЧС, но, судя по цифрам, это так»,— сказал он агентству.

Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По состоянию на 4 августа огнем было охвачено 2,935 млн га. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в Сибири сохранится.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».