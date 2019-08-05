Сбербанк снизил ипотечные ставки ниже 10%

Сбербанк опустил процентные ставки на ипотеку ниже 10%, следует из сообщения организации. Теперь для нового жилья минимальная ставка составит 7,6%, для вторичного — 9,1% (ранее — 10,1% и 10,2%). Изменения вступят в силу завтра, 6 августа.

Приобрести готовое жилье под минимальную процентную ставку смогут зарплатные клиенты (с учетом дисконта), а также участники акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Купить квартиру в новостройке с минимальной ставкой — в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов.

В целом на 0,5 п.п. снизится ставка на:

готовое и строящееся жилье;

загородную недвижимость;

строительство жилого дома;

покупку гаража и машино-места;

нецелевой кредит под залог недвижимости;

рефинансирование кредитов других банков.

Также увеличится дисконт для участников зарплатного проекта — с 0,3 до 0,5 п.п.

Напомним, Сбербанк не планировал снижать процентные ставки после вступления в силу закона об «ипотечных каникулах». Как отмечал заместитель председателя банка Олег Ганеев, организация на эту инициативу не ориентируется.

Закон об «ипотечных каникулах» устанавливает льготный период в полгода, в течение которого люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Такую возможность получат граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II групп или потерявшие кормильца. Правила будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры. Закон вступил в силу 31 июля.

Подробнее о том, как можно приостановить ипотеку, читайте в материале “Ъ”.