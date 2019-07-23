Сбербанк не намерен менять процентные ставки из-за «ипотечных каникул»

Сбербанк не планирует менять процентные ставки по ипотеке после вступления в силу «ипотечных каникул», сказал в интервью «РИА Новости» заместитель председателя банка Олег Ганеев. «Мы не ожидаем, что ипотечные каникулы приведут к утяжелению кредитного процесса, инструментов оценки заемщиков или повышению ипотечных ставок»,— заявил господин Ганеев.

По его словам, Сбербанк не ориентируется на «ипотечные каникулы». Он также предложил россиянам, решившим взять перерыв в выплате ипотеки, «хорошо подумать», потому что «ипотечные каникулы» предоставляются только один раз.

Закон об «ипотечных каникулах» устанавливает льготный период сроком на полгода, в рамках которого оказавшиеся в трудной жизненной ситуации граждане смогут приостановить выплаты либо уменьшить их размер. Такую возможность получат граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II групп или потерявшие кормильца. Правила будут распространятся как на новые, так и на действующие кредитные договоры.

О том, как можно приостановить ипотеку по закону об «ипотечных каникулах»,— в материале “Ъ”.