«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников по квалификации еврокубков

Сегодня, 5 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда play-off Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своих соперников узнали российские футбольные клубы: «Краснодар» и московский «Спартак»

«Краснодар» может сыграть с «Истанбул Башакшехир» (Турция) или «Олимпиакос» (Греция), если одержит победу в третьем квалификационном раунде. «Краснодару» предстоит провести два матча против «Порту». Первая игра пройдет 7 августа в Краснодаре, вторая — 13 августа в Порту. Игры раунда play-off Лиги чемпионов пройдут 20–21 и 27–28 августа.

Соперником «Спартака» может стать «Брондбю» (Дания) или «Брага» (Португалия). Красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде с «Туном» (Швейцария). Первая игра состоится 8 августа в Туне, ответная — 15 августа в Москве. Игры раунда play-off Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа.

О ближайшем сопернике «Краснодара» по Лиге Европы читайте в публикации “Ъ” «"Краснодару" не повезло с квалификацией».

О том, с кем играть «Спартаку» — в публикации “Ъ” «"Спартаку" выпал швейцарский вариант».