«Спартаку» выпал швейцарский вариант

Итог жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы следует признать достаточно удачным для «Спартака». Московскому футбольному клубу в соперники по матчам, которые состоятся в первой половине августа, досталась швейцарская команда «Тун» — даже не из «полутяжелой», а в лучшем случае «полусредней» весовой категории. В противостоянии с ней спартаковцы точно будут явными фаворитами.

У «Туна» все скромнее, чем у «Спартака». У него скромненький послужной список: никаких особенных достижений ни в давней, ни в совсем свежей истории, всего четыре появления в еврокубках. У него скромненький состав из не пользующихся повышенным спросом на рынке, недорогих футболистов. Главная звезда в нем, пожалуй, форвард Деян Соргич, второй бомбардир предыдущего швейцарского чемпионата с 15 голами. Но и им гранды не интересуются.

Оценить возможности «Туна» можно, основываясь на результатах прошлого сезона. В своем национальном первенстве, не самом, мягко говоря, сильном в Европе, он финишировал четвертым.

Но при этом отставание от время от времени громко стреляющих в еврокубках флагманов швейцарского футбола — «Янг Бойз» и «Базеля» — было колоссальным, а отрыва от преследователей — никакого. Занявший шестую позицию и пролетевший мимо Лиги Европы «Санкт-Галлен» набрал столько же очков, сколько и «Тун».

На этой стадии квалификации Лиги Европы может сыграть еще один российский клуб — «Арсенал». Причем жеребьевка определила его потенциального оппонента. Это схожий по уровню с «Туном» израильский «Бней Иегуда».

Но, чтобы с ним встретиться, тульской команде нужно сначала пройти во втором квалификационном раунде азербайджанский «Нефтчи». При этом на пути в групповой этап (право сыграть в нем без отбора забронировано за ЦСКА) и в случае успеха в третьем раунде останется барьер в виде раунда play-off.

Арнольд Кабанов