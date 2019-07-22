«Спартаку» выпал швейцарский вариант

Итог жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы следует признать достаточно удачным для «Спартака». Московскому футбольному клубу в соперники по матчам, которые состоятся в первой половине августа, досталась швейцарская команда «Тун» — даже не из «полутяжелой», а в лучшем случае «полусредней» весовой категории. В противостоянии с ней спартаковцы точно будут явными фаворитами.
У «Туна» все скромнее, чем у «Спартака». У него скромненький послужной список: никаких особенных достижений ни в давней, ни в совсем свежей истории, всего четыре появления в еврокубках. У него скромненький состав из не пользующихся повышенным спросом на рынке, недорогих футболистов. Главная звезда в нем, пожалуй, форвард Деян Соргич, второй бомбардир предыдущего швейцарского чемпионата с 15 голами. Но и им гранды не интересуются.
Но при этом отставание от время от времени громко стреляющих в еврокубках флагманов швейцарского футбола — «Янг Бойз» и «Базеля» — было колоссальным, а отрыва от преследователей — никакого. Занявший шестую позицию и пролетевший мимо Лиги Европы «Санкт-Галлен» набрал столько же очков, сколько и «Тун».
Но, чтобы с ним встретиться, тульской команде нужно сначала пройти во втором квалификационном раунде азербайджанский «Нефтчи». При этом на пути в групповой этап (право сыграть в нем без отбора забронировано за ЦСКА) и в случае успеха в третьем раунде останется барьер в виде раунда play-off.
В нынешнем сезоне отечественные клубы не слишком удачно выступили в еврокубках, но завершившийся в минувшие выходные чемпионат России все же сохранил принадлежащий ему уже три года вполне официально, согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), статус шестого по силе первенства в Европе. “Ъ” сравнил итоги российского первенства с итогами чемпионатов, составляющих «большую пятерку»: английским, испанским, немецким, итальянским и французским. И, как обычно, обнаружил, что по целому ряду важных параметров, определяющих привлекательность турнира, оно, конечно, уступает континентальным лидерам. Но есть и кое-какие параметры, которыми российский футбол может гордиться. Речь, например, о конкурентности и о скакнувшей резко вверх посещаемости.
просмотров: 103166
просмотров: 73340
просмотров: 47918
просмотров: 46824
просмотров: 37811