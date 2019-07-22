«Краснодару» не повезло с квалификацией В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов ему выпало играть с «Порту»

Соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов стал португальский «Порту». Это неприятный вариант. По сравнению с предыдущим сезоном, в котором «Порту» добрался до четвертьфинала главного еврокубка, он потерял нескольких ведущих игроков, но эта команда уже неоднократно доказывала, что умеет справляться с потерями, все время сохраняя статус почти что гранда континентального футбола.

Итог состоявшейся в понедельник жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов следует признать неудачным для его российского участника. «Краснодару» достался едва ли не худший вариант среди всех, которые могли выпасть. «Порту» входит в число наиболее известных континентальных футбольных брендов и очень часто показывает отличные результаты еврокубках.

Предыдущий сезон исключением не стал. В Лиге чемпионов португальский клуб сначала уверенно занял первое место в своей группе, опередив «Шальке», «Галатасарай» и дважды — 3:1 и 4:1 — обыгранный им российский «Локомотив», потом прошел в 1/8 финала довольно высоко котировавшуюся «Рому» и сошел лишь в четвертьфинале, уступив будущему победителю турнира «Ливерпулю».

Бэкграунд «Краснодара» намного скромнее.

Впрочем, между «Порту», убедительно разбиравшимся с «Локомотивом» в прошлом сезоне, и «Порту» сегодняшним есть довольно существенная разница. Клуб летом продал нескольких ведущих игроков.

Особенно пострадала линия защиты. В «Реал» перешел ее лидер Эдер Милитан, в «Атлетико» — другой бразилец, Фелипи. А голкипер-ветеран Икер Касильяс, пережив инфаркт, закончил карьеру.

Приобретений в рамках летнего трансферного окна «Порту» тоже сделал несколько, но по-настоящему громких среди них пока не было. Самым дорогим новичком оказался японец Сойя Накадзима стоимостью €12 млн, а в списке его потенциальных партнеров по атаке теперь значится бывший спартаковец Зе Луиш.

Правда, надо учесть, что такой стратегии — зарабатывать на продаже дозревших до элитного уровня игроков — «Порту» придерживается уже много лет, и она не мешает ему сохранять высокий уровень. А еще надо учесть, что под началом тренера Сержиу Консейсана, невзирая на свежие потери, не так уж мало футболистов с богатым опытом, вроде португальского ветерана Пепе, камерунца Венсана Абубакара, бразильца Алекса Теллиша, мексиканца Хесуса Короны. И, кстати, состав этот Transfermarkt оценивает чуть ли не вдвое дороже краснодарского — €259,9 млн против €134,4 млн.

Если «Краснодар» одолеет «Порту», для выхода в групповой этап Лиги чемпионов, право выступить в котором без отбора гарантировали себе «Зенит» и «Локомотив», ему придется пройти еще один квалификационный раунд.

Арнольд Кабанов