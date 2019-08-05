Незарегистрированный кандидат в мэры Новосибирска подал апелляцию

Бывший кандидат в мэры Новосибирска от Партии социальных реформ Алексей Южанин подал апелляцию в Новосибирский облсуд на решение суда первой инстанции из-за недопуска до выборов. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил сам господин Южанин.

На прошлой неделе Центральный райсуд Новосибирска отказал экс-кандидату в обжаловании решения городской избирательной комиссии, которая не зарегистрировала его на выборы главы города. «Избирком апеллирует к тому, что сам протокол не содержал формулировки о выдвижении меня, как кандидата. Но каждая партия имеет свой регламент по составлению протоколов. У нас он типовой, используется на всех избирательных кампаниях по всей стране, ни у кого вопросов ранее не возникало»,— рассказал Алексей Южанин. Он отметил, что если ему откажет Новосибирский облсуд, он планирует обратиться в Верховный суд России.

Напомним, 26 июля господин Южанин объявил бессрочную «мокрую» голодовку. «Я планирую продолжать голодовку до момента отмены решения избиркома, но все будет зависеть от здоровья»,— пояснил экс-кандидат от Партии социальных реформ.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Избирком зарегистрировал 17 кандидатов, в том числе одного самовыдвиженца. Отказано в регистрации трех претендентам: Алексею Южанину, а также самовыдвиженцы Андрею Везнеру и Анатолию Бабаеву.

Как кандидаты в мэры подписали предвыборную декларацию — в материале “Ъ-Сибирь” «Держатся на честном слове»

Юлия Сасевич