Markit зафиксировал небольшой рост активности в российском секторе услуг

Индекс PMI в сфере услуг России вырос в июле до 50,4 пункта, месяцем ранее он равнялся 49,7 пункта, следует из данных Markit (.pdf). Значение 50 пунктов является показателем роста активности, значения ниже этой отметки свидетельствуют о спаде.

Занятость в российском секторе услуг снизилась, что происходит третий месяц подряд. Этот процесс связывают со слабыми фундаментальными условиями и в то же время с более высокой эффективностью рабочих процессов. Снижение активности произошло в обрабатывающем секторе.

Деловые ожидания остались оптимистичными, так как компании рассчитывают на более благоприятные условия спроса и инвестиций в рекламу.

В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года до 49,2 пункта. Эксперты отмечают, что в этот период сокращались новые заказы и рабочие места. Ожидания предпринимателей за этот месяц упали до трехмесячного минимума на фоне слабого спроса и покупательной способности.

Подробнее — в приложении “Ъ” «Деловой климат пошел на вырост».