Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян

Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры. В целом порядка 37% работников данной сферы имеют высокие зарплаты, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое публикует «РИА Новости». Подобный заработок также имеют рыбаки, выходящие на промысел в море (34%), а также работники банков (33%).

Высокая доля работников (около 25%) с зарплатами выше 75 тыс. руб. занята в отрасли «IT, связь и массовые коммуникации», а так же в отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

«Лишь 12% работников могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 75 тыс. руб. на руки в месяц, в большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения»,— говорится в исследовании.

Зарплату ниже 15 тыс. руб. в месяц, получают в основном люди занятые в сферах легкой промышленности (30%), образования, сельского хозяйства и туризма (более 20%). «Как правило, очень низкие зарплаты встречаются в основном у низкоквалифицированных работников, которых в этих отраслях занято достаточно много»,— говорится в исследовании.

Оценка произведена на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

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