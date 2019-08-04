Байкальские шаманы принесли в жертву богам барана, чтобы остановить пожары

Шаманы из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края провели на байкальском острове Ольхон обряд с жертвоприношением, который, по их верованиям, должен поспособствовать выпадению дождя на горящую тайгу. Шаманы били в бубны, читали молитвы духам, разложили ритуальную еду, а по завершении обряда преподнесли в дар богам тушу барана.

По данным авиалесоохраны, на территории Сибири горит около 3 млн гектаров леса. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В этих регионах объявлен режим ЧС.

Руководитель религиозного центра «Вечно синее небо» Артур Цыбиков рассказал “Ъ”, что его организация не участвовала в этом обряде, а провела свой в конце июля. «У нас был молебен. И буквально после него Путин приказал армии подключиться к тушению пожаров. Четыре мощных очага было потушено. Трамп предложил нашему президенту помощь в тушении пожаров. Мы считаем, наш обряд сработал»,— сказал “Ъ” господин Цыбиков.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».

Кто помогает тушить пожары, читайте в материале “Ъ FM”.

Екатерина Еременко, Иркутск