К тушению пожаров подключают военных и шаманов

Первое уголовное дело из-за лесных пожаров заведено в Красноярском крае. Следственный комитет подозревает в халатности чиновников местного министерства лесного хозяйства. Те могли не принять своевременные меры для тушения огня. В связи с этим проводятся обыски и выемка документов в самом ведомстве, а также красноярском управлении МЧС и в организации «Лесопожарный центр». Кого еще могут обвинить в стихийном бедствии? И каким будет наказание? Разбирался Кирилл Абакумов.

Регионы, в которых сейчас горят сотни тысяч гектаров лесов, не справились с ситуацией — действий местных властей было недостаточно. Об этом заявил замглавы центра «Антистихия» Сергей Абанин. По его словам, о риске информировали заранее. Прогнозами делились МЧС, Росгидромет и Рослесхоз, однако власти на местах им не вняли. Масштабы бедствия с каждым днем критически росли. Постепенно площадь возгораний в Сибири превысила 3 млн га. 1 августа глава Якутии, где горит более миллиона гектаров леса, Айсен Николаев ввел в регионе режим ЧС. К этому моменту дымом заволокло не только восток России, но и Казахстан, Монголию, а в четверг его увидели даже на Аляске и в Канаде. Когда стало ясно, что бедствие выходит из-под контроля, за проблему взялись в Кремле.

В среду в Сибирь прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Указом президента к борьбе с огнем помимо МЧС подключилось Минобороны. Сейчас в тушении принимают участие почти 3 тыс. человек, 390 единиц техники и 28 самолетов. Не исключено, что теперь руководители некоторых сибирских регионов будут нести ответственность за стихийное бедствие, считает директор Лесного попечительского совета Николай Шматков: «Губернаторы таких больших лесных районов должны быть очень обеспокоены ведением нормального, грамотного лесного хозяйства, когда леса не горят как сейчас, а приносят и экономическую пользу, и пользу для здоровья людей. Варварские рубки, которые сейчас идут в отдельных районах Иркутской области и Красноярского края, когда все уходит в Китай, грамотного лесовосстановления не происходит – это, в том числе, и привело к пожару».

В 2016 году регионы получили право самостоятельно определять границы так называемых зон контроля, в которых пожары тушить необязательно. Полномочий, которые есть у местных властей сейчас для борьбы с пожарами, недостаточно, уверен политолог Федор Крашенинников: «В последнее время губернаторы даже собственную команду не могут формировать, потому что ключевых министров им согласовывают в федеральных ведомствах. Губернатор не является командиром для местного МЧС. Нынешнее состояние лесной охраны и всего остального целиком и полностью на совести федерального центра. Это они придумали все эти правила, вывели из одного и ввели в другое подчинение все эти структуры. Но, конечно, бессильные совершенно, никому не интересные губернаторы регионов — идеальные козлы отпущения».

Следственный комитет направил в горящие леса криминалистов, чтобы они выяснили причины возгорания. Дмитрий Медведев поручил проверить связь между пожарами и незаконной вырубкой леса, однако вряд ли причина в этом, считает директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин:

«Рубят там, где есть доступ к лесу, потому что его нужно вывозить. Но основные площади пожаров расположены в удаленных регионах, где не, вообще никакого контроля».

Сибирские пожары сейчас привлекают внимание во всем мире. Помощь в тушении по телефону предложил президент США Дональд Трамп. А актер Леонардо Ди Каприо заявил, что горящая тайга выпустила столько углекислого газа за месяц, сколько вся Швеция за год. Между тем в Сибирь стягиваются шаманы со всего мира, чтобы призвать на помощь духов и вызвать дожди, рассказывает председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев: «Приедут все бурятские шаманы, которые проживают в Забайкальском крае, республике Бурятия, из Монголии, а также из Китая, Германии, Австрии. Все должно произойти именно в тех местах, в которых идут пожары — должны пройти дожди и прекратить стихийное бедствие, чтобы состоялась гармония».

По данным Росгидромета, пожароопасная обстановка в Сибири продержится до 3 августа. Но даже если усилия спасателей, военных и шаманов увенчаются успехом, отдельным представителям местных властей сохранить свои посты, вероятно, не поможет даже самая сильная магия.

Тушить пожары попытаются с помощью искусственных осадков. Их вызывают пиропатронами с йодистым серебром, которые запускают в облака. Подходящие для проведения таких работ условия сейчас наблюдаются в некоторых районах Иркутской области и Красноярского края.