Мэрия Москвы сообщила о 90 тыс. посетителей фестиваля «Шашлык Live»

По состоянию на 16:00 фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького посетили более 90 тыс. человек, сообщает столичная мэрия. Они съели более 12,5 тыс. порций шашлыка.

Шале и фудкорты находятся на Пушкинской набережной. На фестивале играют российские рок-музыканты. Мэрия анонсировала выступления групп «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Светланы Сургановой и Юлии Чичериной Мероприятие проходит 3 и 4 августа. «Готовить угощения из мяса и овощей повара лучших столичных ресторанов и кафе будут до вечера»,— говорится в сообщении мэрии.

Ранее из-за проходящей сегодня акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму фестиваль отказался вести лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Он заявил, что считает для себя неприемлемым вести развлекательные мероприятия в тот момент, когда в его городе происходят задержания, возможно, избиения. «Будем надеяться, что без этого обойдется, но вряд ли обойдется»,— сказал музыкант.

Напомним, мэрия Москвы объявила о фестивале 31 июля — за три дня до проведения акции оппозиции. Некоторые музыканты при этом узнали о своем участии в «Шашлык Live» только из сообщения мэрии. В частности, лидер группы «Браво» Евгений Хавтан заявил, что коллектив поставили в афишу без их согласования, коллектив на фестивале выступать не планирует.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.